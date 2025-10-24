Eigentlich wäre sie für viele insgeheim die Wunschkandidatin gewesen: Judith Rainer, Vizepräsidentin des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV). Doch die erfahrene Hotelierin aus Sexten stellt sich aus persönlichen Gründen für das Präsidentenamt nicht zur Verfügung. Damit läuft die Wahl, rund zwei Wochen vor dem entscheidenden Termin, auf ein Duell zwischen den beiden HGV-Vizepräsidenten Helmut Tauber und Klaus Berger hinaus.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229616_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Helmut Tauber aus Feldthurns, ehemaliger SVP-Landtagsabgeordneter, ist im HGV seit vielen Jahren sowohl auf Bezirks- als auch auf Landesebene aktiv. Durch seine politische Erfahrung und seine langjährige Verbandstätigkeit gilt er als gut vernetzter Kandidat. Seine Kandidatur hat der Eisacktaler bereits vor einigen Wochen gegenüber den „Dolomiten“ bestätigt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1229619_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Neben Tauber war schon früh auch der Name des Bozner Hoteliers und HGV-Vizepräsidenten Klaus Berger im Gespräch. Nun bestätigt auch er offiziell seine Kandidatur. „Ich habe die Entscheidung wohlüberlegt getroffen und mit meiner Familie abgestimmt – ein solches Amt ist mit viel Verantwortung und Zeitaufwand verbunden“, erklärte Berger, Inhaber des Hotels „Post Gries“ in Bozen, im Gespräch. „Mein Wille ist da, ich stehe bereit, mich der Wahl zu stellen.“ Den ersten formalen Schritt setzt er bereits heute bei der Bozner HGV-Bezirksdelegiertenversammlung, wo seine Bewerbung offiziell eingebracht wird.<h3>\r\nSo wird gewählt<\/h3>Der neue HGV-Präsident wird am 4. November vom 28-köpfigen Landesausschuss gewählt. Dieses Gremium setzt sich aus Delegierten der vier Bezirke Meran\/Vinschgau, Bozen\/Umgebung, Eisacktal\/Wipptal sowie Pustertal\/Gadertal zusammen. Die Zahl der Vertreter richtet sich nach der Mitgliederstärke der jeweiligen Bezirke, wodurch größere Bezirke mehr Gewicht bei der Wahl erhalten. Der Bezirk Meran\/Vinschgau entsendet acht Delegierte, Bozen\/Umgebung sieben, das Pustertal\/Gadertal sechs und das Eisacktal vier.<BR \/><BR \/>Neben den Bezirksdelegierten gehören dem Landesausschuss auch der Vorsitzende der Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ), die Vorsitzende der Vereinigung Südtiroler Gastwirtinnen sowie der bzw. die Vorsitzende der Gruppe HGV 65 Plus an.<BR \/><BR \/>Sollten die Delegierten aus dem Eisacktal mehrheitlich ihren Bezirksvertreter Tauber und jene aus Bozen Berger unterstützen, könnten die Stimmen aus Meran\/Vinschgau sowie Pustertal\/Gadertal den Ausschlag geben. Der Ausgang der Wahl bleibt damit offen.<BR \/><BR \/>„Bis kurz vor den Wahlen können sich auch noch andere Mitglieder des Landesausschusses für eine Kandidatur entscheiden – noch ist nichts fix“, betont Berger.