„Durst Como ist ein langfristiges Bekenntnis: Europäische Technologie, hier entwickelt und gebaut, für die Welt“, sagte Christoph Gamper, CEO der Durst Group, in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme. <BR \/><BR \/>Mit dem Großprojekt in der Lombardei will das auf Digitaldruck spezialisierte Unternehmen seine Rolle im Textildruck weiter stärken. In den vergangenen zwölf Jahren hat die Gruppe mehr als 50 Millionen Euro in diesen Sektor investiert. Bisher war der Textildruck im Werk in Kufstein konzentriert. Mit dem neuen Werk in Como kommt nun ein zweiter Standort hinzu. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321629_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Dieses Projekt ist ein zentraler Meilenstein auf unserem Wachstumspfad“, erklärte Alessandro Manes, Director Global Sales Industrial Textile der Durst Group. Das Unternehmen erzielte im Vorjahr einen Umsatz von 430 Millionen Euro und will laut eigener Aussage diesen Wert in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. <h3>\r\nÜbernahme erfolgreich abgeschlossen<\/h3>Das neue Werk „Durst Como“ geht aus der Übernahme von Aleph hervor – einem Spezialunternehmen, das auf die Entwicklung fortschrittlicher Inkjet-Lösungen für den Direktdruck auf Textilien sowie für den Papierdruck spezialisiert ist. Der Kauf wurde bereits 2023 eingeleitet und 2025 erfolgreich abgeschlossen.<BR \/><BR \/>Como wird neben Brixen und Lienz auch zum dritten Forschungs- und Entwicklungszentrum der Gruppe. Der italienische Hub konzentriert sich vor allem auf die Digitaldruck-Technik für Kleidung und Wohntextilien. <BR \/>Schrittweise soll der Standort zudem zu einem Zentrum für Kundenzusammenarbeit sowie für textilbezogene Automatisierung und Software ausgebaut werden. <BR \/><BR \/>Der neue Hauptsitz von Durst Como entsteht in einem bereits bestehenden Gebäude, um zusätzlichen Flächenverbrauch zu vermeiden. Die Immobilie wird dafür energetisch komplett saniert.