E-Autos in der EU erstmals stärker gefragt als Diesel

Rein batteriegetriebene Fahrzeuge lagen damit in der Beliebtheit an dritter Stelle hinter Benzinern mit einem Anteil von 36,3 Prozent und Hybridautos, die beide Antriebsarten verbinden, mit 24,3 Prozent.Seit Jahresbeginn kamen 5,4 Millionen Neuwagen auf die Straßen, um 17,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit waren die Neuzulassungen allerdings immer noch um gut ein Fünftel niedriger als vor der Coronakrise.In fast allen EU-Ländern legten die Verkaufszahlen zu. Spanien verzeichnete in den ersten 6 Monaten demnach einen Anstieg von 24 Prozent, Italien von knapp 23 Prozent. In Frankreich legten die Zulassungszahlen um gut 15 Prozent und in Deutschland um fast 13 Prozent zu. In Österreich betrug das Wachstum im Halbjahr rund 17 Prozent.