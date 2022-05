E-Drive Day: 200 Besucher tauchen in die Mobilität der Zukunft ein

Der internationale Trend ist eindeutig: Wenn es um die Fortbewegung mit einem Auto geht, dann hat die Elektromobilität klar die Nase vorn. Um die Zukunft am E-Markt bereits heute kennenzulernen, standen am Sonntag (29. Mai) im Verkehrssicherheitszentrum Safety Park im Rahmen des heurigen E-Drive-Day unterschiedliche E-Fahrzeuge für Testfahrten bereit.Die Besucher konnten sich selbst ans Steuer von Elektroautos (batterie- oder wasserstoffbetrieben) verschiedener Produzenten sowie verschiedene E-Scooter setzen und die Fahrzeuge testen. Experten von Green Mobility haben Fragen über die Möglichkeiten, Förderungen und weiteren Entwicklungen rund um die Elektromobilität beantwortet.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider betont: „Unser Ziel ist, dass möglichst viele Menschen in Südtirol emissionsfrei unterwegs sind. Der E-Drive-Day trägt dazu bei, den Menschen Fahrzeuge mit emissionsfreiem Antrieb näherzubringen und für nachhaltige Mobilität zu begeistern.“Die Elektromobilität sei mittlerweile auch in Südtirol angekommen und E-Autos würden zum gewohnten Straßenbild gehören, sagt Harald Reiterer, Leiter von Green Mobility in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG: „Wir freuen uns über das nach wie vor vorhandene Interesse an der Elektromobilität und dass die Südtirolerinnen und Südtiroler sich selbst von der E-Mobilität überzeugen wollen. Der E-Drive Day ist eine gute Gelegenheit, um verschiedene E-Fahrzeuge unterschiedlicher Marken zur Probe zu fahren.“Der E-Drive-Day trug auch heuer wieder die Auszeichnung „GreenEvent“: Dabei wird der Planung, Organisation und Umsetzung nach umweltgerechten Kriterien ein besonderes Augenmerk gewidmet. Der E-Drive Day wurde von Green Mobility und dem Safety Park in der landeseigenen STA - Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert.