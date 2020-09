E-Drive Day: Elektrofahrzeuge am 20. September testen

30 verschiedene Elektroautos (Batterie und Wasserstoff) stehen heuer bereit und können bei den Testrunden auf den Pisten des Safety Park getestet werden. Bei Fragen über die Möglichkeiten, Förderungen und Perspektiven rund um die Elektromobilität stehen außerdem die Experten von Green Mobility, des Wasserstoffzentrums IIT und von Alperia Rede und Antwort.Wer am E-Drive Day teilnehmen will, muss sich zunächst über die Webseite www.greenmobility.bz.it anmelden und den gewünschten Testzeitraum auswählen. Es werden nur Besucher zugelassen, die eine gültige Anmeldung mitbringen. Während der gesamten Veranstaltung sind die geltenden Hygienebestimmungen einzuhalten und die Mindestabstände zum Schutz vor dem Coronavirus zu wahren.Der E-Drive-Day trägt auch heuer wieder die Auszeichnung „GreenEvent“. Das bedeutet, dass bei der Planung, Organisation und Umsetzung dem Umweltschutz ein besonderes Augenmerk gewidmet wird.Der E-Drive Day wird von Green Mobility und dem Safety Park in der STA - Südtiroler Transportstrukturen AG organisiert.

lpa/stol