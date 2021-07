E-Mobilität: lvh-Mietwagenunternehmer blicken in die Zukunft

Bei der Jahresversammlung der lvh-Mietwagenunternehmer wurde Hansjörg Thaler, der bislang die Obmannschaft nur geschäftsführend übernommen hatte, als Obmann bestätigt.Eine nachhaltige Personenbeförderung für Menschen mit Beeinträchtigungen ist auch für die lvh-Mietwagenunternehmer ein sehr wichtiges Thema, welches vor kurzem bei der Jahresversammlung im Mittelpunkt stand.„Auch wir Mietwagenunternehmer gehen mit dem Trend der Nachhaltigkeit mit und werden uns vor dem nächsten Autokauf überlegen, ob es nicht ein Elektrofahrzeug sein soll. Die E-Mobilität ist nicht nur sehr beliebt, sondern bietet auch für uns zahlreiche Chancen, aktiv zur nachhaltigen Entwicklung unserer Provinz beizutragen.“Der STA-Projektleiter bei Green Mobility, Sebastian Bordiga Ranigler, stellte den Anwesenden in seinem Impulsreferat die Vorteile der E-Mobilität in Südtirol vor. An einem praktischen Beispiel wurden die Möglichkeiten der E-Mobility veranschaulicht. Die Teilnehmer konnten einige Wagen mit behindertengerechte Ausstattung, darunter den neuen Crafter sowie den Stromer von Mercedes, begutachten und testen.

