Easyjet reduziert Sitzplätze wegen Personalnot

Der britische Billigflieger Easyjet reduziert wegen massiver Personalnot sein Sitzplatzangebot. In den 60 in Großbritannien stationierten Maschinen vom Typ Airbus A319 könnten die Kunden künftig nur noch je 150 statt 156 Sitze reservieren, teilte Easyjet am Montag mit. Das Bordpersonal kann Easyjet damit von 4 auf 3 Menschen reduzieren.