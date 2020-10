EFRE: Grüne Transformation im Fokus der neuen Programmperiode

Die von der EU geförderten Projekte zur ländlichen Entwicklung zielen auf die Weiterentwicklung in Richtung eines nachhaltigen und vereinten Europas ab. In Südtirol wird dieser Ansatz vom Begleitausschuss verfolgt. Dieser hat sich am Freitag in Videokonferenz getroffen.