Nach Schätzungen der Veranstalter zählte allein der Bozner Christkindlmarkt in der vergangenen Saison rund eine Million Besucher. Meran kam auf etwa eine halbe Million, Brixen auf rund 400.000, Bruneck auf etwa 250.000 und Sterzing auf rund 200.000. Zusammen sind das gut 2,3 Millionen Besucher auf den fünf großen Märkten, die als „Original Südtiroler Christkindlmärkte“ beworben werden.<BR \/><BR \/>Wichtigster Herkunftsmarkt bleibt mit Abstand Italien. Bei IDM Südtirol beobachtet man allerdings, dass das Publikum internationaler wird. „Vor allem aus Deutschland und den europäischen Nachbarländern, aber auch aus weiter entfernten Märkten verzeichnen wir Interesse“, berichtet Kurt Sagmeister, Head of Product bei IDM.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389957_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Was die Besucher anlockt, sind seiner Einschätzung nach weniger einzelne Attraktionen als das Gesamterlebnis: die vorweihnachtliche Atmosphäre, die Traditionen, die regionalen Produkte und die Kulinarik. „Für uns ist entscheidend, dass ein Christkindlmarkt nicht nur Verkaufsfläche ist, sondern ein Ort, an dem Einheimische und Gäste Advent erleben und sich gerne aufhalten.“<h3>Nicht nur Tagesgäste<\/h3>Neue Erkenntnisse über das Verhalten der Besucher liefern inzwischen Mobilfunkdaten. „Am Beispiel Bozen sehen wir, dass gut ein Drittel der Besucherinnen und Besucher des Christkindlmarkts auch in Bozen übernachtet“, so Sagmeister. Von den übrigen auswärtigen Besuchern nächtigt wiederum rund jeder Dritte anderswo in Südtirol. Viele Gäste besuchen gleich mehrere Märkte: Rund 30 Prozent der Besucher des Bozner Christkindlmarkts waren in den Tagen davor oder danach auch in Meran. „Die Daten deuten somit darauf hin, dass die Christkindlmärkte durchaus Teil eines mehrtägigen Aufenthalts in Südtirol sind“, sagt Sagmeister.<BR \/><BR \/>Wie viel Geld die Besucher ausgeben, hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo der Handelskammer Bozen bereits 2017 untersucht. Damals ließen sie auf den Märkten im Schnitt 47 Euro pro Person und Tag für Essen und Geschenkartikel liegen. Acht von zehn gaben zudem Geld in den umliegenden Geschäften und Lokalen aus. Inflationsbedingt dürften die Ausgaben inzwischen höher liegen, neuere Erhebungen fehlen allerdings.<h3>Entzerren statt absperren<\/h3>Die Tage um den 8. Dezember gelten traditionell als Spitzenzeiten. Heuer fällt Mariä Empfängnis auf einen Dienstag. Wer sich den Montag freinimmt, hat ein viertägiges Wochenende. „Das kann durchaus dazu führen, dass sich Besuche stärker auf mehrere Tage verteilen“, sagt Sagmeister.<BR \/><BR \/>Eine solche Entzerrung wäre ganz im Sinne der IDM. Seit einigen Jahren versuche man mit attraktiveren Angeboten unter der Woche, die Besucherspitzen an den Wochenenden abzuflachen; was auch gelinge, wie er bekräftigt. Von strikten Begrenzungen hält Sagmeister hingegen wenig: „Die fünf Märkte befinden sich in gewachsenen Stadtzentren und sind Teil des öffentlichen Raums. Eine starre Zugangskontrolle würde deshalb auch Handel, Gastronomie, Bewohner und den normalen Stadtverkehr betreffen.“<h3>Besser statt größer<\/h3>Welche Entwicklung sieht die IDM für die Märkte? „Unsere Aufgabe ist nicht, sie jedes Jahr größer zu machen, sondern besser“, sagt Sagmeister. Luft nach oben sieht er vor allem bei der Qualität und Regionalität des Angebots, beim Besuchserlebnis, bei der nachhaltigen Mobilität und bei der stärkeren Einbindung des städtischen Umfelds.<h3>Wie wird man ein „originaler“ Markt?<\/h3>Originelle Christkindlmärkte gibt es in Südtirol viele, „original“ sind bekanntlich nur fünf. Könnte ein sechster dazukommen? Grundsätzlich ja. Ein Reglement legt die Voraussetzungen fest, von der Größe über die Regionalität des Angebots bis hin zu den Öffnungszeiten (bis einschließlich 6. Jänner). Die Kriterien allein reichen aber nicht: Eine Aufnahme müsse „gemeinsam mit den beteiligten Märkten und dem Land geprüft und abgestimmt werden“, erklärt Sagmeister.