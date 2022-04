Ein Drittel der Arbeitnehmer tut sich schwer über die Runden zu kommen

Die Zahl der lohnabhängig Beschäftigten in Südtirol hat gegenüber 2020 zugenommen (plus 1,5 Prozent im Jahresschnitt). Die Arbeitslosenrate bleibt mit 3,8 Prozent niedrig.Trotzdem ist die Stimmung der Südtiroler Arbeitnehmer ein weiteres Mal eingebrochen, wie aus einer Erhebung des Arbeitsförderungsinstituts (AFI) hervorgeht. Demnach hat sich die Fähigkeit der Arbeitnehmer, mit dem Einkommen ein Auskommen zu finden, um 5 Indexpunkte verschlechtert.Laut AFI-Erhebung geben 34 Prozent der Arbeitnehmer in Südtirol an, dass ihre Familie nur mit Schwierigkeiten über die Runden kommt, weil das Geld nicht reicht. Auch die Indikatoren, die die finanzielle Situation der eigenen Familie bzw. die Sparmöglichkeiten abbilden, haben sich demnach eingetrübt.Besser läuft es hingegen bei den Indikatoren, die den Arbeitsmarkt abbilden: Die Erwartungen hinsichtlich der Arbeitslosigkeit in Südtirol verbessern sich. Das konkrete Risiko, den eigenen Arbeitsplatz zu verlieren, wird noch immer mit „moderat“ bewertet. Die Perspektiven, gegebenenfalls einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden, verbessern sich.Mit diesen Aspekten sind die befragten Arbeitnehmer mehrheitlich zufrieden: Ansehen des Unternehmens (67 Prozent), Position des Arbeitnehmers in der Gesellschaft (62 Prozent), Führungsstil des Vorgesetzten (60 Prozent), Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung (59 Prozent).Mit diesen Aspekten der Arbeit hingegen weniger: aktuelle Entlohnung (45 Prozent), Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten im Betrieb (33 Prozent).Verbessert haben sich im Vergleich zu früheren Beobachtungen der Führungsstil des Vorgesetzten (plus 6 Prozentpunkte) und die Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung (plus 4 Prozentpunkte).Verschlechtert haben sich die Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten (minus 4 Prozentpunkte).