<b><BR \/>Was fasziniert dich an deinem Beruf?<\/b><BR \/><BR \/>Michael Beneduce: Mich fasziniert die Kombination aus Technik, Genauigkeit und Kreativität. Besonders spannend finde ich, wie aus einer Idee am Computer ein reales Bauteil entsteht.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wann hast du gemerkt, dass du darin besonders gut bist?<\/b><BR \/><BR \/>Beneduce: Das habe ich während meiner Zeit an der TFO gemerkt. Besonders beim CAD-Zeichnen ist mir aufgefallen, dass ich komplexe Aufgaben schnell verstehen und präzise umsetzen kann.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was musst du in Shanghai konkret leisten?<\/b><BR \/><BR \/>Beneduce: In Shanghai muss ich innerhalb einer vorgegebenen Zeit sehr unterschiedliche Aufgaben im Bereich CAD und Konstruktion bewältigen. Dazu gehören unter anderem Bauteilzeichnungen, Zusammenbauzeichnungen, Animationen, FEM-Berechnungen, Renderings und vieles mehr.<BR \/><BR \/><b><BR \/>Was ist dabei am schwierigsten?<\/b><BR \/><BR \/>Beneduce: Die größte Herausforderung ist, unter Zeitdruck trotzdem konzentriert und präzise zu bleiben. Teilweise muss man auch Funktionen anwenden, die man beim normalen CAD-Zeichnen nicht so häufig benutzt. Ein kleiner Fehler kann dabei schnell große Auswirkungen haben.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was passiert, wenn dir im Wettbewerb doch ein Fehler unterläuft?<\/b><BR \/><BR \/>Beneduce: Dann darf ich mich nicht lange darüber ärgern, sondern muss ruhig bleiben und weitermachen. Gleichzeitig muss ich abwägen, ob sich der zeitliche Aufwand für die Korrektur wirklich lohnt oder ob es besser ist, den Fehler so zu lassen und die Zeit für eine andere Aufgabe zu nutzen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Wie bereitest du dich auf die WM vor?<\/b><BR \/><BR \/>Beneduce: Ich trainiere regelmäßig an realistischen WorldSkills-Aufgaben und versuche dabei vor allem, meine Geschwindigkeit und Genauigkeit zu verbessern. Zusätzlich arbeite ich gezielt an den Bereichen, bei denen ich noch Verbesserungspotenzial habe.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was wäre für dich in Shanghai ein Erfolg?<\/b><BR \/><BR \/>Beneduce: Für mich wäre es ein Erfolg, wenn ich meine bestmögliche Leistung abrufen kann und am Ende mit meiner Arbeit zufrieden bin. Natürlich wäre eine Medaille ein großes Ziel.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Shanghai in drei Worten?<\/b><BR \/><BR \/>Beneduce: Herausforderung. Erfahrung. Leidenschaft. <BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><i><b>WorldSkills 2026 in Shanghai<\/b><BR \/><BR \/>Die 48. WorldSkills finden vom 22. bis 27. September 2026 in Shanghai statt. Erwartet werden rund 1400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 73 Ländern und Regionen, die in 64 Berufen antreten – so vielen wie noch nie. Aus Südtirol sind 15 junge Fachkräfte dabei. Austragungsort ist das National Exhibition and Convention Center (NECC).<BR \/><BR \/><\/i>