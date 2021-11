UVS-Präsident Heiner Oberrauch: „Ein Vertrauensbruch“

Die Kritik an der geplanten IRAP-Erhöhung vonseiten der Wirtschaft reißt nicht ab. Mitten in einer Pandemie die Steuerlast zu erhöhen, sei „einfach nicht nachvollziehbar“, sagt nun auch der Präsident des Südtiroler Unternehmerverbandes (UVS), Heiner Oberrauch. Zudem stelle die Tatsache, dass in Südtirol die IRAP erhöht wird und in der Nachbarprovinz Trient nicht, einen erheblichen Wettbewerbsnachteil dar.