Eine Million E-Autos in Deutschland angemeldet

Im Juli seien 57.000 E-Fahrzeuge neu zugelassen worden, damit sei die Marke erreicht, so die Regierung heute. Über die Hälfte sind demnach rein elektrische Fahrzeuge, die übrigen Plug-in-Hybride sowie Brennstoffzellenfahrzeuge. Die Regierung wollte die eine Million ursprünglich im Jahr 2020 schaffen.Eine Million Elektrofahrzeuge seien ein erstes, wichtiges Ziel „und ich freue mich, dass wir dieses gemeinsam erreicht haben“, erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Um die Klimavorgaben bis 2030 zu erreichen, müsse Deutschland allerdings noch ambitionierter werden: „14 Millionen E-Fahrzeuge bis 2030 muss laut Experten das neue Ziel lauten.“„Unser Verkehr wird unumkehrbar auf erneuerbare Energien umgestellt“, zeigte sich der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) überzeugt. Er bekräftigte, der sogenannte Innovationsbonus für den Kauf eines E-Autos werde bis Ende 2025 verlängert.Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) betonte, eine Million Elektroautos stünden für millionenfach weniger CO2-Emissionen im Verkehr. Sie warb für den Kauf: „Wer auf ein Elektroauto umsteigt, spart obendrein Geld. Langfristig ist das Stromladen nämlich billiger als das Tanken an der Zapfsäule.“Die Wartungskosten eines E-Autos seien außerdem viel geringer als beim Verbrenner. „Nicht zuletzt verursachen Elektrofahrzeuge weniger Lärm und schädliche Abgase und erhöhen so die Lebensqualität in unseren Städten“, erklärte Schulze.Seit Mitte 2020 hat die Verbreitung von Elektrofahrzeugen laut Regierung einen deutlichen Sprung nach vorn gemacht. Das zweite Halbjahr 2020 war geprägt von neuen Rekorden bei den monatlichen Neuzulassungen, in den ersten 7 Monaten 2021 wurden mit mehr als 350.000 Elektro-Pkw etwa so viele E-Fahrzeuge neu zugelassen wie im gesamten Jahr 2020.E-Auto-Käufer erhalten aktuell je nach Listenpreis und Antriebsart (Plug-in-Hybrid oder Batterie) Prämien zwischen 5625 Euro und 9000 Euro beim Kauf. Ab der Erstzulassung ist der Käufer eines neuen Elektroautos zudem für 10 Jahre von der Kraftfahrzeugsteuer befreit. Die Regierung hatte den 2016 beschlossenen und ursprünglich bis zum Ende des Jahres 2021 befristeten Umweltbonus im Sommer 2020 als „Innovationsprämie“ bis Ende 2025 verlängert und verdoppelt.

apa