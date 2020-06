Einkaufen am Sonntag: Was halten Sie davon?

Vor rund einer Woche hat die Landesregierung beschlossen, dass mit Anfang Juli die verpflichtende Sonntagsschließung für alle Handelsbetriebe in allen Orten Südtirols aufgehoben.Unter anderem vom hds (Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol) gab es Kritik. Dieser hatte dafür plädiert, dass lediglich Geschäfte in den 24 hochtouristischen Orten in Südtirol – also jene, die 120 Nächtigungen pro Einwohner pro Jahr überschreiten - geöffnet bleiben dürfen. Die Sonntagsschließung sollte laut hds weiterhin als Grundregel gelten.

