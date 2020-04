Einmaligen Beitrag über 600 Euro beim NISF beantragen

Seit Mittwoch, 1. April 2020, können Freiberufler und selbstständige Arbeitnehmer beim NISF einen einmaligen Beitrag in Höhe von 600 Euro für den Monat März beantragen. Betroffen sind Freiberufler mit einer am 23. Februar aktiven Mehrwertsteuernummer und Arbeitnehmer, die am selben Stichtag eine koordinierte und dauerhafte Mitarbeit innehatten, sowie Kaufleute, Handwerker, Landwirt, landwirtschaftliche Arbeiter, Arbeitnehmer aus dem Schauspielbereich, Saisonarbeiter aus dem Tourismus und Thermalbereich. Der Bonus stellt kein Einkommen dar.Der Zugang zur entsprechenden Webseite des NISF und die Beantragung der 600 Euro sind nicht nur mit der digitalen Identität SPID, sondern auch mit der digitalen Unterschrift, über die bereits sehr viele Unternehmer und Selbständige verfügen, möglich.Die digitale Identität ist kostenlos und kann am Schalter für digitale Dienste der Handelskammer Bozen beantragt werden. Die Benutzerdaten des SPID sind 2 Jahre lang gültig und ermöglichen den Zugang zu vielen Online-Diensten der öffentlichen Verwaltung auf lokaler, Landes- und Staatsebene, wie zum Beispiel in diesem Fall zu den Diensten des NISF.Auch die digitale Unterschrift wird von der Handelskammer Bozen ausgestellt und ist 3 Jahre lang gültig. Mit der digitalen Unterschrift und der entsprechenden Vorrichtung (Smartcard oder USB-Token) können Online-Dienste der öffentlichen Verwaltung wie der einmalige Beitrag zu 600 Euro beansprucht und Dokumente digital unterzeichnet, heruntergeladen und bearbeitet werden.Die Handelskammer Bozen unterstützt mit verschiedenen Diensten die Südtiroler Unternehmen und Arbeitnehmer im Digitalisierungsprozess und hat zu diesem Zweck den Schalter für digitale Dienste eingerichtet.Der Bereich Digitale Dienste ist der richtige Ansprechpartner für die digitale Identität, die digitale Unterschrift, die digitale Fahrerkarte und für die Verwendung des Portals für die elektronische Fakturierung.„Die Handelskammer steht auch während der Covid-19-Notlage für die Ausstellung der digitalen Identität SPID und der digitalen Unterschrift zur Verfügung. Es genügt, zuvor telefonisch unter der Nummer 0471 945 529 oder per E-Mail an die Adresse [email protected] einen Termin mit dem Schalter für digitale Dienste zu vereinbaren„, erklärt der Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen Luca Filippi.

