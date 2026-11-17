Damals nahmen die 13 Gemeinden, die die Abgabe erhoben, insgesamt 77 Millionen Euro ein, geht aus dem aktuellen Bericht des JFC-Beobachtungszentrums zur Ortstaxe hervor.<BR \/><BR \/>Bei gleicher Hotelkategorie kann die Steuerbelastung im Verhältnis zum Übernachtungspreis für günstigere Zimmer bis zu 3,5-mal höher ausfallen als für teurere Unterkünfte. Ein anschauliches Beispiel liefert Florenz: Laut einer JFC-Simulation beträgt die Ortstaxe bei zwei Übernachtungen in Drei-Sterne-Hotels mit Zimmerpreisen von 114 beziehungsweise 413 Euro jeweils sechs Euro pro Person. Dies entspricht im ersten Fall 5,3 Prozent des Übernachtungspreises, im zweiten hingegen nur 1,5 Prozent.<BR \/><BR \/>„Die Ortstaxe ist inzwischen für viele Regionen eine wichtige Einnahmequelle. Ihr Wachstum darf jedoch nicht zulasten der Gerechtigkeit und der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussystems gehen“, erklärte Nicola Scolamacchia, Präsident des italienischen Hotelierverbands Assohotel. Wer ein günstigeres Hotel wählt, zahle heute unter Umständen verhältnismäßig deutlich mehr als ein Gast, der in einem Hotel derselben Kategorie mit höheren Übernachtungspreisen unterkomme.<BR \/><BR \/>Dieses Paradoxon benachteilige sowohl die Touristen als auch die Unternehmen, die preisgünstigere Angebote bereitstellten. Durch die unterschiedlichen kommunalen Regelungen werde zudem der Wettbewerb zwischen den Reisezielen verzerrt. Notwendig sei daher eine Überarbeitung des Erhebungsmechanismus sowie eine transparente Verwendung der Einnahmen zugunsten der Gastfreundschaft, der Dienstleistungen und der Qualität des touristischen Angebots. Die Ortstaxe müsse wieder zu einem Instrument werden, das die Wettbewerbsfähigkeit der Reiseziele stärke, und dürfe nicht zu zusätzlichen Ungleichgewichten führen.<BR \/><BR \/>Auch zwischen den einzelnen Tourismusregionen bestehen erhebliche Unterschiede, die weitere Wettbewerbsverzerrungen verursachen können. Nach JFC-Berechnungen entfielen 2025 auf die Region Latium mit der Hauptstadt Rom Einnahmen von mehr als 300 Millionen Euro, entsprechend 26,5 Prozent des nationalen Gesamtaufkommens. Es folgten die Lombardei mit 158,3 Millionen Euro, die Toskana mit 134,6 Millionen Euro, Venetien mit 116,6 Millionen Euro und Trentino-Südtirol mit 98,4 Millionen Euro. Zusammen vereinen diese fünf Regionen 71,2 Prozent der Einnahmen auf sich.<BR \/><BR \/>Deutlich unterschiedlich fällt auch das Verhältnis zwischen Steueraufkommen und touristischen Übernachtungen aus: Während der durchschnittliche Betrag pro Übernachtung in Latium 4,88 Euro erreicht, sind es in der Lombardei 2,79 Euro, in Venetien 1,57 Euro und in den Abruzzen lediglich 0,63 Euro.<BR \/><BR \/>Der Aufwärtstrend setzt sich 2026 fort. In den ersten sechs Monaten des Jahres beliefen sich die landesweiten Einnahmen auf 438,3 Millionen Euro - ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die stärksten Zuwächse verzeichneten Sardinien mit 77,2 Prozent, die Abruzzen mit 53,5 Prozent, Friaul-Julisch Venetien mit 48,9 Prozent und Apulien mit 42,9 Prozent.<BR \/><BR \/>Seit Jahresbeginn haben weitere 37 Gemeinden die Kurtaxe eingeführt. Zahlreiche Kommunen erhöhten zudem die Tarife, verlängerten die Erhebungszeiträume oder schränkten die Befreiungsmöglichkeiten ein.<BR \/><BR \/>Andrea Ferri, Leiter des Bereichs Kommunalfinanzen und Kataster beim italienischen Gemeindeverband ANCI, erklärte, der Verband unterstütze eine Reform der Kurtaxe. Diese solle einen Mechanismus einführen, der sich proportional am Zimmerpreis orientiere und progressive Steuersätze vorsehe. Für Übernachtungen in Luxushotels könnten dabei Abgaben von bis zu 20 oder 30 Euro möglich werden.