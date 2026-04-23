<BR \/>Mit Blick auf das vergangene Jahr bewerteten 86 Prozent der befragten Einzelhändler ihre Erträge als zumindest „befriedigend“, darunter 23 Prozent sogar als „gut“. Jedoch mit deutlichen Unterschieden je nach Branche. <BR \/><BR \/>Besonders positiv fällt die Bilanz bei den Mini- und Supermärkten sowie den Kaufhäusern auf. Sie berichten von steigenden Umsätzen. Im Fachhandel für Lebensmittel und Getränke fallen die Einschätzungen sehr unterschiedlich aus: Ein Viertel bewertet die Erträge als gut, 33 Prozent als schlecht. Ähnlich ambivalent ist die Stimmung im Bereich Kosmetik und Pharma: Hier vermelden ebenfalls ein Viertel gute Erträge, während 22 Prozent unzufrieden mit dem Geschäftsverlauf sind.<BR \/><BR \/>Für das heurige Jahr überwiegt zwar weiterhin der Optimismus. Allerdings waren zum Zeitpunkt der Befragung die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Irankonflikt noch nicht im Stimmungsbild berücksichtigt. „Neben positiven Signalen gibt es in vielen Bereichen spürbare Herausforderungen. Umso wichtiger sind jetzt verlässliche Rahmenbedingungen, Kaufkraft und Zuversicht, damit sich die vorsichtig positive Erwartung für 2026 festigen kann“, sagt hds-Präsident Philipp Moser. <h3>\r\nGroßhandel: Großteil mit Ertragslage zufrieden<\/h3>Im Großhandel präsentiert sich das Geschäftsklima deutlich besser. 92 Prozent der Befragten bewerten ihre Erträge positiv, davon sogar 43 Prozent als „gut“. Besonders Großhändler für Baustoffe sowie für Einrichtungs- und Haushaltsartikel blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Aber auch in der Lebensmittelbranche sowie im Bereich Maschinen und Geräte ist die Stimmung überwiegend positiv. Ebenso zeigt sich der Kfz-Handel zufrieden.<BR \/><BR \/>Wie sich das Jahr 2026 entwickeln wird, hängt vor allem von der weiteren Entwicklung der Transportkosten ab. Zum Zeitpunkt der Befragung herrschte hier vorsichtiger Optimismus.