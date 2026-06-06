Mit „Eppan Produktiv“ wird die Eishalle zum Schaufenster der regionalen Wirtschaft – und zum Treffpunkt für alle, die sehen wollen, wie Zukunft vor Ort entsteht.<BR \/><BR \/>Bereits anlässlich der offiziellen Eröffnung der Schau gestern Nachmittag wurde deutlich, welche Bedeutung die Veranstaltung für Eppan, das Überetsch sowie die angrenzenden Nachbargemeinden hat. Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nutzten die Gelegenheit zum Austausch und zum Blick auf jene Unternehmen, die tagtäglich Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Lebensqualität schaffen.<BR \/><BR \/>Eppans Bürgermeister Lorenz Ebner brachte die Bedeutung der Veranstaltung auf den Punkt: „Eppan Produktiv macht sichtbar, was unsere Gemeinde auszeichnet: engagierte Menschen, starke Betriebe und viel Innovationskraft.“<BR \/><BR \/>Auch OK-Chef Lukas Walcher sieht die Wirtschaftsschau als Bühne für die Leistungsfähigkeit der Region: „Eppan wird zum Schaufenster für Südtirols Wirtschaft – erleben Sie die Vielfalt unserer Aussteller aus dem ganzen Land“, sagte er. Bereits im Vorfeld hatte er die Veranstaltung als Einladung verstanden, Wirtschaft nicht nur zu betrachten, sondern zu erleben.<BR \/><BR \/>Dass die Wirtschaftsschau überhaupt in dieser Form stattfinden kann, ist das Ergebnis einer breiten Zusammenarbeit: Der Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister (lvh.apa), der hds unione, der HGV und der Südtiroler Bauernbund haben gemeinsam eine Plattform geschaffen, die Branchen, Betriebe und Menschen zusammenbringt.<BR \/><BR \/>lvh-Präsident Martin Haller betonte bei der Eröffnung die besondere Rolle des Handwerks: „Wir bringen Südtirols Betriebe in Eppan zusammen, um gemeinsam Qualität und Leidenschaft für das Handwerk zu feiern.“ <BR \/><BR \/>Die Grüße der Landesregierung überbrachte Landesrat Luis Walcher, der die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes unterstrich.