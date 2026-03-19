Die Entscheidung aus Rom kam zur rechten Zeit, um eine drohende Preisspirale zu stoppen. Die Akzise wird um 20 Cent pro Liter gesenkt. Da auf diesen Betrag auch Mehrwertsteuer erhoben wird, verstärkt sich der Effekt: Für Verbraucher ergibt sich insgesamt eine Entlastung von rund 25 Cent pro Liter – sowohl bei Benzin als auch bei Diesel.<h3>\r\nDie Auswirkungen in der Praxis<\/h3>Für Südtirols Autofahrer bedeutet das konkret: Ein Liter Diesel, der im Self Service zuletzt bei 2,155 Euro lag, dürfte auf rund 1,91 Euro sinken. Bei Benzin, zuletzt bei 1,922 Euro, rückt sogar die Marke von 1,67 Euro wieder in Reichweite. Trotzdem bleibt das Niveau erhöht: Gegenüber Jahresbeginn kostet Sprit weiterhin rund 20 Cent mehr.<BR \/><BR \/>Das Dekret gilt ab sofort und ist zunächst auf 20 Tage bis zum 7. April befristet. Um sicherzustellen, dass die Entlastung auch tatsächlich beim Autofahrer ankommt, hat die Regierung einen strengen Überwachungsmechanismus aktiviert: Die Finanzpolizei will bereits am Donnerstag mit italienweiten Kontrollen starten.<h3>\r\nAuch Pächter atmen auf<\/h3>Am Donnerstagvormittag zeigten zunächst noch viele Anzeigentafeln die alten Preise. Für Marco Soppera von der Tankstelle Esso Soppera in Bozen ist das eine Frage der Umsetzung: „Die Anpassung dürfte zeitnah erfolgen“, erklärt er. „Wann genau das sichtbar wird, lässt sich schwer sagen, aber die Senkung wird eins zu eins weitergegeben – sie betrifft staatliche Steuern und nicht den Mineralölpreis.“<BR \/><BR \/>Auch er als Pächter atmet auf: „Hohe Preise sind für uns kein Segen. Man hat gemerkt, wie angespannt die Situation war. Es wurde weniger getankt, und der Unmut landete oft bei uns.“