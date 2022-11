Enel plant 37 Milliarden Euro Investitionen bis 2025

Enel rechnet mit einer Wachstumsrate des Nettogewinns von 10 bis 13 Prozent jährlich. Eine Dividende je Aktie von 0,43 Euro ist im Zeitraum 2023-2025, gegenüber den 0,40 Euro heuer, vorgesehen. Der Konzern plant Veräußerungen von Unternehmensbeteiligungen in Höhe von 21 Mrd. Euro. Damit soll die Nettoverschuldung des Konzerns sinken. Enel will künftig neben Italien vor allem auf Wachstum in Spanien, Brasilien, Chile und in den USA setzen.„In den nächsten 3 Jahren werden wir uns auf integrierte Geschäftsmodelle, digitales Know-how sowie auf Geschäftsbereiche und Regionen konzentrieren, die trotz der Komplexität des aktuellen Szenarios durch eine schlankere Struktur einen Mehrwert schaffen können. Dies wird unsere Widerstandsfähigkeit angesichts möglicher künftiger anhaltender Turbulenzen erhöhen und unsere Wertschöpfung auf einen weiteren Wachstumspfad bringen“, so Enel-Chef Francesco Starace.