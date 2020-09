Enel will bis 2025 alle Kohlekraftwerke in Italien abschalten

Der italienische Energiekoloss Enel will bis 2025 all seine Kohlekraftwerke in der Heimat schließen. Der Stromkonzern will stärker auf erneuerbare Energien setzen, berichtete Enel-CEO, Carlo Tamburi, bei einer Fragestunde vor der Abgeordnetenkammer in Rom am Dienstag.