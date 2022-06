Heizkosten senken: Mit diesen Beiträgen helfen Staat und Land Heizkosten senken: Mit diesen Beiträgen helfen Staat und Land

Wann, wenn nicht jetzt? Die Preise für Öl, Gas und Strom erreichen neue Rekordhöhen. Wer in den kommenden Jahren nicht immer mehr Geld „verheizen“ will, muss vor allem in Haus oder Wohnung Energie sparen. Dabei helfen Staat und Land kräftig mit Beiträgen mit. Ulrich Santa, Generaldirektor der KlimaHaus Agentur, erklärt, welche Fördermöglichkeiten besonders interessant sind. + Von Martin Lercher