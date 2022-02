„Energiebonus bringt Planungssicherheit“

Dank des Kubaturbonus konnten in den letzten Jahren landesweit wichtige Investitionsanreize geschaffen und vor allem moderne und energieeffiziente Gebäude realisiert werden.Bereits im Herbst letzten Jahres hatte die Landesregierung eine Verlängerung der Maßnahme beschlossen. Heute hat sie die Details dazu bekannt gegeben. Das Handwerk reagiert positiv darauf.„Sowohl Bauherren als auch in den Bau oder Umbau involvierte Unternehmen profitieren vom Energiebonus. Zum einen können dadurch energieeffiziente Gebäude realisiert und damit ein wichtiger Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs geleistet werden, zum anderen erhalten die Handwerksunternehmen langfristige Planungssicherheit und somit bessere Möglichkeiten für den Einsatz ihrer Ressourcen und Kapazitäten“, betont lvh-Chef Martin Haller. Zudem würden dadurch weitere Ausbildungsplätze geschaffen und Arbeitsplätze garantiert.„Dies hat wiederum nachhaltige Auswirkungen auf die regionalen Kreisläufe und die Wertschöpfungsketten. Der Energiebonus ist insofern eine Investition in die Zukunft und Nachhaltigkeit eine Investition in unsere Zukunftsfähigkeit“, unterstreicht auch lvh-Vizepräsident Hannes Mussak.

stol