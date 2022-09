Energiekrise: „Die Kosten sind um 600 Prozent gestiegen“

„ Amerika, China und sogar andere europäische Staaten wie Spanien und Portugal, wo der Energiepreis gedeckelt wurde, zahlen einen Bruchteil unserer Kosten. ” — Christian Krapf, Geschäftsführer der duka AG

„ Die Familien können sich morgen nicht mehr leisten, wie sie heute leben. Das bedeutet, dass sie die nicht notwendigen Ausgaben kürzen werden und der Konsum zusammenbricht. ” — Christian Krapf, Geschäftsführer der duka AG

„ on der Politik erwarten wir uns eine einheitliche Marschroute zur Energiewende mit konkreten Zielen und Aufgaben für die kommenden 3 Jahre – sei es für die Menschen wie auch für die Unternehmen. ” — Christian Krapf, Geschäftsführer der duka AG

„Nicht allen ist bewusst, wie schwerwiegend die Energiekrise ist. In Europa, in Italien und in Südtirol muss sofort gehandelt werden. Es braucht Entlastungen für Unternehmen und Familien, bevor es zu spät ist. Die produktive Tätigkeit in Europa ist in Gefahr, und damit verbunden Millionen von Arbeitsplätzen und ein wesentlicher Teil des Steueraufkommens“, so der vor wenigen Tagen lancierte Aufruf des Präsidenten des Unternehmerverbandes Südtirol, Heiner Oberrauch. Um die dramatische Situation zu veranschaulichen, in der sich viele Produktionsbetriebe befinden, veröffentlicht der Unternehmerverband Berichte von betroffenen Unternehmern. Lesen Sie hier das Interview mit Christian Krapf, Geschäftsführer der duka AG.Christian Krapf: Strom- und Gasrechnung sind innerhalb eines Jahres nahezu um 600 Prozent gestiegen. Für unsere Unternehmensgruppe bringt dies jährliche direkte Strommehrkosten von etwa 5 bis 6 Millionen Euro mit sich – insbesondere unser Glasbearbeitungswerk in Norditalien ist davon stark betroffen.Krapf: Neben den direkten Strommehrkosten für unseren laufenden Betrieb steigen auch die Einkaufspreise unserer eingesetzten Materialien rasant. Insbesondere bei Glas, Aluminium und Verpackung kommt es zu nie dagewesenen Preissprüngen. Der Grund liegt hier wiederum beim Gas bzw. Strom: So werden zum Beispiel die Glasöfen, in denen das Glas hergestellt wird, direkt mit Gas betrieben. Zum Teil konnten wir die Preiserhöhungen an unsere Kunden weitergegeben – jedoch zeitversetzt und nicht vollumfänglich.Krapf: Wir setzen auf regionale Lieferketten und kaufen unsere Materialien hauptsächlich in Italien und Österreich ein. Nun sind wir auch insbesondere betroffen, da die Energie- sowie Gaspreisexplosion hauptsächlich Mitteleuropa betrifft. Amerika, China und sogar andere europäische Staaten wie Spanien und Portugal, wo der Energiepreis gedeckelt wurde, zahlen einen Bruchteil unserer Kosten.Krapf: Die Familien können sich morgen nicht mehr leisten, wie sie heute leben. Das bedeutet, dass sie die nicht notwendigen Ausgaben kürzen werden und der Konsum zusammenbricht. Zudem sehe ich die europäische Wettbewerbsfähigkeit, das „industrielle Erbe“ und den damit verbundenen Wohlstand in Mitteleuropa in Gefahr. Es ist einfach nicht möglich, dass wir für Energie und Produktion das X-fache zahlen – da sind wir nicht mehr konkurrenzfähig. Damit werden dann die nachhaltigen europäischen Liefer- und Kompetenzketten aus Kleinst-, Mittel- und Großbetrieben stark hinterfragt werden. Ein Paradox, zumal genau diese sich während der Coronakrise bewährt haben und die Zurückholung der Produktion als strategischer Baustein formuliert wurde.Krapf: 2020 haben wir extrem auf den Ausbau erneuerbarer Energie gesetzt und mit 2022 schon etwa 4 Megawatt auf den Dächern installiert. Weitere Investitionen auf Freiflächen sind in Überprüfung. Zudem haben wir ein einzigartiges Projekt in Zusammenarbeit mit der Firma Alupress umgesetzt: Mit der Entnahme von Flusswasser kühlen wir unser Gebäude, die Abwärme der Firma Alupress nutzen wir zum Heizen.Krapf: Von der Politik erwarten wir uns eine einheitliche Marschroute zur Energiewende mit konkreten Zielen und Aufgaben für die kommenden 3 Jahre – sei es für die Menschen wie auch für die Unternehmen. Wir sind dann wiederum gefordert, alle an einem Strang zu ziehen und gemeinsam dafür zu arbeiten. Zugleich gilt es auch kurzfristig, das heißt in den kommenden Wochen, zu handeln. Wir müssen den Wettbewerbsnachteil Mitteleuropas gegenüber Amerika, China und sogar anderen europäischen Ländern eliminieren. Dafür es gilt den Preis für Energie sowie Gas auf ein rationales Niveau zu bringen, etwa durch Entkoppelung des Strompreises vom Gaspreis, und – falls das kurzfristig nicht geht – durch Schutzmechanismen auszugleichen.Schaffen wir das nicht, bröckelt unser industrielles Erbe: Unsere Wertschöpfungsketten aus Kleinst-, Mittel- und Großbetrieben, welche zu einem großen Teil für den europäischen Wohlstand stehen, verlieren an Bedeutung und unser „altes“ Europa wird zum größten Verlierer in den nächsten Jahrzehnten gehören.