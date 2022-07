Energiepreise auf Achterbahnfahrt Energiepreise auf Achterbahnfahrt

Längerfristig dürften die Öl- und Gaspreise steigen, es sei denn, die Investitionen ziehen stark an, was angesichts der derzeitigen politischen Vorgaben unwahrscheinlich erscheint. Riesige Wellen von Angebots- und Nachfrageschocks werden die Energiemärkte und die Weltwirtschaft wahrscheinlich weiterhin in Aufruhr versetzen.