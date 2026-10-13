<h3>\r\nStrom: Tarifarten, Sparpotenziale und Tipps<\/h3>Die erste Information, die man für einen eventuellen Vertragswechsel benötigt, ist die derzeitige Tarifart (variabel oder fix). Daher empfiehlt es sich, einen Blick auf Ihre Strom- und\/oder Gasrechnung zu werfen. Wenn Sie dies nicht selbst tun können, können Sie sich an die VZS-Beratungsstellen wenden, um Rat und Unterstützung zu erhalten.<BR \/><BR \/>Sogenannte „Schutzbedürftige Kunden“ (Senioren, Menschen mit Beeinträchtigung oder Empfänger von Energieboni) zahlen im 4. Trimester 2026 fast 38 Prozent mehr als noch im Sommer. Der Preis pro Kilowattstunde für den von der Aufsichtsbehörde ARERA ermittelten „typischen“ Kunden (Verbrauch 2.000 kWh, Leistung 3 kW) ist auf 43,40 Cent gestiegen (im vorigen Trimester betrug er 31,63 €c\/kWh).<h3>\r\nHier der große VZS-Vergleich im Überblick:<\/h3><div class="img-inline inline-file"><hr><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/10\/pv-strom-gas-10-2026.pdf"><img class="uk-img-preserve" src="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/10\/pv-strom-gas-10-2026.jpg" \/><\/a><br><a target="_blank" href="https:\/\/s3-images.stol.it\/pdf\/2026\/10\/pv-strom-gas-10-2026.pdf" title="pv_strom_gas_10_2026"><span class="uk-icon" uk-icon="icon: cloud-download;"><\/span> pv_strom_gas_10_2026 <small>(pdf)<\/small><\/a><hr><\/div><h3>\r\nTarif des graduellen Schutzes (STG)<\/h3>Der Tarif des „graduellen Schutzes“, der in der Vergangenheit vielfach günstiger war als die Angebote am freien Markt, ist aktuell hingegen einer ziemlichen Teuerung unterworfen. Dieser Tarif wird mit Ende März 2027 auslaufen. Die Kunden werden noch vom aktuellen Anbieter (dieser ist je nach Region unterschiedlich, für Südtirol ist es Enel Energia) über das Tarifende informiert, der ihnen auch ein Angebot unterbreiten wird. Es empfiehlt sich auch hier, das Angebot mit den anderen am Markt zu vergleichen; dies kann auch bereits jetzt geschehen, ohne das Ablaufdatum von März 2027 abzuwarten.<h3>Freier Markt: variable und fixe Tarife<\/h3>Während man aus dem Tarif STG nur herauswechseln kann, können Bürger:innen, die die Voraussetzungen erfüllen, in den Tarif für Schutzbedürftige hineinwechseln, auch wenn dies derzeit wirtschaftlich nicht interessant ist.<BR \/><BR \/>Innerhalb des freien Marktes gibt es derzeit größere Sparpotenziale, insbesondere bei den Angeboten zum Fixpreis (Details siehe Vergleichstabelle anbei). Die Angebote mit variablem Tarif bieten derzeit weniger Sparpotenzial.<BR \/><BR \/>Am freien Markt ist ein Wechsel immer möglich. Bei Verträgen mit Fixpreisen können die Anbieter allerdings eine Pönale für den Fall des vorzeitigen Ausstiegs vorsehen, darauf sollte bei Unterzeichnung eines neuen Vertrags zum Fixpreis geachtet werden.<BR \/><h3>\r\nBonus-Leistungen und Energiespartipps<\/h3>Familien mit einem ISEE-Wert unter 9.796 Euro (20.000 Euro bei mindestens vier unterhaltsberechtigten Kindern) erhalten einen Bonus für Strom und Gas. Insgesamt ergibt sich für 2026 zwischen ordentlichem und außerordentlichem Bonus ein Betrag zwischen 261 Euro und 319,40 Euro, abhängig von ISEE und der Anzahl der Haushaltsmitglieder. Für den Bonus muss die Einheitliche Ersatzerklärung (DSU) eingereicht werden. Liegt ein gültiger ISEE-Wert unter der gesetzlichen Schwelle vor und erfüllen die Lieferverträge die Zulassungsvoraussetzungen – überprüft durch das Integrierte Informationssystem (SII), die zentrale Datenbank für Strom- und Gaslieferverträge – wird der Bonus automatisch für 12 Monate gewährt.<BR \/><BR \/>Achtung: Jährlich muss eine neue DSU eingereicht werden, um den Anspruch für weitere 12 Monate zu erneuern.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.consumer.bz.it\/de\/strom-sparen-leicht-gemacht" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tipps zum Stromsparen finden Sie unter anderem hier.<\/a><\/b><BR \/><h3>\r\nGas-Markt: Tarife und Sparpotenzial<\/h3>Auch beim Gas verzeichnet sich für die verschiedenen Tarifarten eine Erhörung ab, vor allem für die variablen Tarife. Der Tarif für Schutzbedürftige ist im September um plus 12,7 Prozent im Verhältnis zum August angestiegen (Quelle: ARERA). Auch hier ist ein Wechsel in den Tarif für Schutzbedürftige wirtschaftlich derzeit nicht interessant. Innerhalb des freien Marktes gibt es Sparpotenziale (Details siehe Preisvergleichs-Tabelle).<BR \/><BR \/>Angesichts der derzeitigen geopolitischen Unsicherheiten und Krisen, die alle Energiemärkte betreffen, könnte es derzeit interessant sein, zu prüfen, ob ein Wechsel zu einem (mehrjährigen) Festpreisangebot sinnvoll wäre.<BR \/><BR \/>Auch für den Gasbereich gibt es einen Sozialbonus, der sich nach Anzahl der Haushaltsmitglieder, des Einkommens und auch der Klimazone unterscheidet. Auch dieser Bonus wird automatisch ausgeschüttet, außer bei Zentral-Gasheizungen in Mehrparteienhäusern, bei denen die Begünstigten noch die Zählernummer (PDR) des gemeinschaftlichen Anschlusses mitteilen muss.