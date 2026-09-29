Maximal 2,19 Euro für den Liter Diesel und 1,99 Euro für den Liter Benzin: Für ENI-Tankstellen in Italien gelten seit Montag feste Preisobergrenzen. Damit reagiert der italienische Mineralölkonzern als erster großer Anbieter auf den politischen Druck nach günstigeren Spritpreisen. <BR \/><BR \/>Auch der aserbaidschanische Konzern Socar, Betreiber der IP-Tankstellen, will Preise deckeln. Doch während die ENI-Tankstellen die neue Preispolitik bereits umgesetzt haben, erfolgt dies bei IP erst schrittweise. <BR \/><BR \/>Italienweit betrifft die Maßnahme rund 8.500 Tankstellen und damit etwa 40 Prozent des gesamten Netzes. In Südtirol sind 51 Stationen involviert – davon 43 von ENI und acht von IP.<h3>\r\nDeutliche Preisersparnis<\/h3>Da ENI seine Treibstoffe deutlich unter den Preisen der Wettbewerber verkauft, war der Andrang an den betroffenen Stationen bereits am ersten Tag entsprechend groß. An vielen Zapfsäulen in Italien und auch in Südtirol bildeten sich Warteschlangen, einzelne Betreiber meldeten ausverkaufte Bestände. <BR \/><BR \/>Das Warten lohnt sich jedoch: Während Diesel in Südtirol am Montag im Schnitt rund 2,42 Euro kostete, zahlte man bei ENI maximal 2,19 Euro. Wer hier stoppte, sparte 23 Cent pro Liter, was bei einer Tankfüllung (50 Liter) eine Ersparnis von 11,50 Euro ausmacht. <BR \/><BR \/>Ähnlich spürbar fiel der Vorteil beim Benzin aus: Dem Südtiroler Durchschnittspreis von rund 2,19 Euro stand ein ENI-Deckel von 1,99 Euro gegenüber – eine Ersparnis von 20 Cent pro Liter beziehungsweise zehn Euro pro Volltankung.<h3>\r\nFreie Tankstellen unter Druck<\/h3>So sehr die Preisdeckelung die Verbraucher freut, für die freien Tankstellen im Land bedeutet sie enormen Druck. „Eni wie Socar verfügen über eigene Raffinerien und haben daher ganz andere Spielräume bei der Preisgestaltung“, betont Petra Laimer, Vorsitzende der freien Tankstellen im hds. „Wir freien Tankstellen können da schlichtweg nicht mithalten.“ Sie hofft nun darauf, dass zumindest die Einkaufspreise schrittweise sinken werden.<BR \/><BR \/>Doch selbst bei den Pächtern der ENI-Tankstellen sorgt die Maßnahme für Unmut. Laut den Pächterverbänden Faib Confesercenti und Fegica sei die Initiative zu kurzfristig kommuniziert worden. Zwar erhalten die Betreiber verpachteter Stationen vom Konzern eine Pauschale von 1.500 Euro, um Mehrkosten für teurer eingekaufte Treibstoffvorräte auszugleichen – nach Ansicht der Verbände reicht das jedoch nicht aus.<BR \/><BR \/>Was bleibt, ist eine Initiative, die sowohl Gewinner als auch Verlierer haben wird.