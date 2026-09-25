Für Diesel soll bei ENI künftig ein Höchstpreis von 2,19 Euro pro Liter gelten, für Benzin soll die Obergrenze bei 1,99 Euro pro Liter liegen. Das teilte Eni am heutigen Freitag mit.<BR \/><BR \/>Der Preisdeckel soll zunächst 30 Tage lang, ab Montag, 28. September, gelten. Eine Verlängerung bis zum Jahresende sei möglich. Voraussetzung dafür seien laut ENI die weitere Entwicklung der internationalen Kraftstoffmärkte und die Versorgungslage.<h3>\r\nRund 17 Cent unter dem derzeitigen Durchschnitt<\/h3>Mit der Maßnahme will ENI die Auswirkungen der derzeit hohen Kraftstoffpreise begrenzen. Der festgelegte Höchstpreis liege nach Angaben des Unternehmens bei rund 17 Cent pro Liter unter den derzeitigen Durchschnittspreisen.<h3>\r\nTankrabatt für Diesel wird halbiert<\/h3>Hintergrund ist eine Änderung bei der staatlichen Entlastung auf Diesel: Der derzeitige Tankrabatt von 12,2 Cent pro Liter wird ab dem morgigen Samstag auf 6,1 Cent reduziert – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/ab-morgen-diesel-wird-noch-teurer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Nach Berechnungen des Verbraucherschutzverbands Codacons kann allein die Halbierung der Vergünstigung einen vollen Tank um rund 3,05 Euro verteuern.