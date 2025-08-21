Ein Chatbot ist ein digitaler Assistent, der mithilfe Künstlicher Intelligenz mit Nutzern kommuniziert, Fragen beantwortet und gezielt Informationen bereitstellt. <BR \/><BR \/>„Für Gäste bedeutet das: sofortige Hilfe, jederzeit, direkt über die Website oder das Smartphone. Mit ,Isabel‘ machen wir unser Wissen für Gäste einfach und direkt zugänglich – ohne Wartezeiten, mehrsprachig und intuitiv bedienbar“, sagt Evelyn Falser, Präsidentin des Tourismusvereins Eppan.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202967_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ob Informationen zu Wanderwegen, Veranstaltungen, Sehenswürdigkeiten, Öffnungszeiten oder Gastronomiebetrieben – „Isabel“ liefert zuverlässig Antworten auf eine Vielzahl häufig gestellter Fragen und unterstützt damit sowohl bei der Reiseplanung als auch während des Aufenthalts in Eppan. Durch regelmäßige Aktualisierungen lernt der Chatbot laufend dazu und bleibt stets auf dem neuesten Stand, so Evelyn Falser.<BR \/><BR \/>Besonders zukunftsweisend ist laut Tourismusvereinspräsidentin Isabels Fähigkeit zur Vernetzung mit anderen digitalen Assistenten in Südtirol. So können auch Informationen aus benachbarten Gemeinden oder Gebieten abgerufen werden. „Der Chatbot wird damit zu einem wichtigen Baustein in der digitalen Entwicklung der Tourismusregion Eppan“, sagt Falser. Ergänzt wird das neue Serviceangebot auch durch digitale Audioguides, die Geschichten, Hintergrundwissen und kulturelle Besonderheiten des Gebietes multimedial vermitteln. <BR \/><BR \/>„Die Digitalisierung ist für uns ein Mittel, um das Urlaubserlebnis zu verbessern und unsere Region für Gäste noch zugänglicher und attraktiver zu machen. Gleichzeitig bleibt der persönliche Kontakt ein zentraler Bestandteil der Tourismusarbeit in Eppan. Der Chatbot ersetzt nicht den Menschen – er ergänzt ihn sinnvoll, erweitert die Erreichbarkeit und macht Informationen einfacher verfügbar. So entsteht ein modernes Servicekonzept, das Innovation mit Gastfreundschaft verbindet“, sagt Tourismusvereinspräsidentin Evelyn Falser.