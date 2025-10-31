<BR \/>Der 47-jährige Marchiodi stammt aus Bozen und hat an der Mailänder Universität Bocconi Betriebswirtschaft studiert. Berufliche Erfahrungen sammelte er auch in den USA. Von 2012 bis 2024 war er leitender Angestellter im Unternehmerverband und dort als Verantwortlicher des Studienzentrums und der Kommunikation tätig – in enger Zusammenarbeit mit Präsidium und Direktion. Zuletzt stand er von Mai 2024 bis Juli 2025 als Direktor an der Spitze der Tageszeitung „Alto Adige“.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/uvs-chef-man-soll-gehen-wenn-es-am-schoensten-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das große Abschieds-Interview mit Josef Negri lesen Sie hier. <\/a><\/b><BR \/><BR \/>„Dem scheidenden Direktor Josef Negri gilt unser aufrichtiger Dank: Er hat den Unternehmerverband über viele Jahre hinweg erfolgreich mitgestaltet und geprägt. Für diesen neuen Lebensabschnitt wünschen wir ihm alles Gute“, sagt Alexander Rieper, Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232532_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Gleichzeitig freuen wir uns, mit Mirco Marchiodi einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben, der den Verband bestens kennt und über umfassende Erfahrung im Bereich Kommunikation sowie über eine fundierte Kenntnis der wirtschaftlichen Gegebenheiten unseres Landes verfügt“,