Erfolgreiche Bewerbung will gelernt sein: neue Bewerbungsmaterialien vorgestellt

Um Schülern den bevorstehenden Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern, bietet das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen Bewerbungsmaterialien in deutscher und italienischer Sprache im Papier- sowie Videoformat an. Interessierte Lehrpersonen können die Unterlagen in Klassensätzen bestellen oder online darauf zugreifen.