Erntehelfer: Kein Cent für Quarantäne

Doch der Reihe nach: Bereits Mitte August sorgte ein „Dolomiten“-Bericht, wonach die Quarantänen für alle Angestellten in der Privatwirtschaft seit Jänner nicht vom INPS abgedeckt sind, italienweit für Schlagzeilen. Gemerkt haben die Arbeitnehmer (noch) nichts, weil die Lohnfortzahlung im Quarantäne- und Krankheitsfall durch den Arbeitgeber erfolgt.Dieser streckt das Geld vor, um monatlich einen Ausgleich mit dem INPS mit anderen, diesmal von Arbeitgeberseite geschuldeten Beträgen, vorzunehmen. Allemal, so hieß es damals vom INPS, sei dieses Geld auf kurz oder lang zurückzuzahlen – wenn der Staat nicht endlich die nötigen Mittel von staatsweit 15 Milliarden Euro für Quarantänen bereitstellt. Das ist nicht erfolgt.Viel unmittelbarer wirkt sich dies auf die Erntehelfer aus. Im Falle einer Quarantäne sollten sie weiterhin 90 Prozent des Lohnes erhalten. „Anders als bei Fix-Angestellten erhalten sie aber nur 25 Prozent davon vom Arbeitgeber. Die restlichen 65 Prozent werden nicht vom Arbeitgeber vorgestreckt, sondern direkt vom INPS ausbezahlt“, sagt ASGB-Chef Tony Tschenett. Da das INPS aber kein Geld zur Abdeckung von Quarantänen erhalten habe, wäre es nachvollziehbar, wenn das INPS diese Zahlungen nicht tätigt.Und genau so ist es. „Die Anträge von Erntehelfern auf Entschädigungen für Quarantänen sind derzeit nicht finanzierbar“, bestätigt INPS-Regionaldirektor Antonio Maria Di Marco. Weil der Staat im ersten Corona-Jahr 2020 die Quarantänezeit mit Krankschreibung gleichgestellt hat, werden die Anträge nicht abgelehnt. Weil derselbe Staat die Mittel für die Quarantänen aber nicht lockermacht, werden sie jedoch zur Seite gelegt. „Wir warten ab, ob und wann die Gelder vom Staat kommen“, so Di Marco. Dies umso mehr, als es sich bei den Erntehelfern großteils um Ausländer handelt, von denen man ausbezahltes Geld nie wieder zurückholen könne.Für den ASGB ist die fehlende Zahlung aus Rom ein untragbarer Zustand. „Mich wundert jeden Tag, warum es staatsweit keinen Aufstand gibt“, so Tony Tschenett. „Aber vielleicht bewegt sich jetzt, wo es die Bauern betrifft, etwas“, fügt er hinzu.Im Falle einer Quarantäne ohne Lohn dazustehen, ist keine Einladung zum Testen. „Doch, denn Betriebe, die Erntehelfer nicht testen, spielen mit dem Feuer“, sagt Agarlandesrat Arnold Schuler.. Sobald ein Erntehelfer Symptome zeige, werde der ganze Betrieb durchgetestet. „Werden Nasentest regelmäßig absolviert, versetzt der Sanitätsbetrieb nur die Infizierten in Quarantäne. Ale anderen können weiterarbeiten“, so Schuler. Ohne Tests breite sich die Delta-Variante schnell aus. „Und man läuft Gefahr, mitten in der Ernte ohne Obstklauber dazustehen“, warnt Schuler. Es sei deshalb „im Interesse jedes einzelnen Betriebes“, die Nasentests zu absolvieren.

bv