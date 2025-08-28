Die Anlage, die vom Konsortium der Trentiner Äpfelproduzenten Melinda entwickelt wurde, hat bereits ihre erste Fahrt absolviert.<BR \/><BR \/>Die Seilbahn verbindet eine der Verarbeitungsstätten in Predaia mit den unterirdischen Lagerzellen im Herzen des Bergwerks von Rio Maggiore, 900 Meter vom Stolleneingang entfernt, auf etwa 575 Meter Höhe. „Diese Seilbahn wird es ermöglichen, tausende Lkw-Fahrten einzusparen, die CO2-Emissionen deutlich zu senken, keinen Boden zu verbrauchen und die Sicherheitsstandards für die Arbeiter zu verbessern. Dieses Werk ist ein hervorragendes Beispiel für Teamarbeit“, erklärte der italienische Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida.<h3>\r\nGeld von der EU für das Projekt<\/h3>Teilfinanziert wurde die Seilbahn mit Mitteln aus dem europäischen Programm „Next Generation EU“, die 40 Prozent der Investition gedeckt haben. Die Anlage ist die weltweit erste Seilbahn, die speziell für den Transport von Obst gebaut wurde. Das Projekt wurde vom Konsortium Melinda gemeinsam mit der Südtiroler Leitner-Gruppe entwickelt, die im Bereich Seilbahntechnik weltweit führend ist.<BR \/><BR \/>Laut Ernesto Seppi, Präsident von Melinda, ist die Apfelseilbahn ein gelungenes Beispiel für gut investierte europäische Gelder. Seit jeher sei das Konsortium der Trentiner Äpfelproduzenten bemüht, in Nachhaltigkeit zu investieren.