Autofahrer können an den ersten Tankstellen des Landes bereits zu den gedeckelten Preisen tanken. Einige Stationen haben die neuen Preisobergrenzen schon übernommen. Die Liste wird laufend länger.<BR \/><BR \/><b><i>An diesen Tankstellen ist der Preis bereits gedeckelt:<BR \/><\/i><\/b><BR \/>-Rasen-Antholz (Eni)<BR \/><BR \/> -St. Lorenzen (Tamoil)<BR \/><BR \/>- Bozen (Eni)<BR \/><BR \/>-Toblach (Eni)<BR \/><BR \/>-St. Ulrich (Eni)<BR \/><BR \/>-Sarnthein (Eni)<BR \/><BR \/>-Bruneck (Eni)<BR \/><BR \/>-Karneid (Eni)<BR \/><BR \/>-Partschins (Eni)<BR \/><BR \/>-Brixen (Eni)<BR \/><BR \/>-Atzwang (Eni)<BR \/><BR \/>-Schlanders (Eni)<BR \/><BR \/>-St. Leonhard in Passeier (Eni)<BR \/><BR \/>-Auer (Eni)<BR \/><BR \/>-Neumarkt (Eni)<BR \/><BR \/><BR \/>Der italienische Energiekonzern EnI hatte angekündigt, die Preise an seinen eigenen Tankstellen vorerst zu begrenzen. Ein Liter Diesel soll maximal 2,19 Euro kosten, Benzin maximal 1,99 Euro. Der Preisdeckel gilt zunächst für 30 Tage. <BR \/><BR \/><b><i>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<BR \/><\/i><\/b><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="820297" data-version="v2"><\/div><\/div>\n<BR \/><h3>\r\nWeitere Konzerne wollen folgen<\/h3>Die Preisbegrenzung betrifft zunächst die Tankstellen des Eni-Konzerns. Allerdings haben auch andere Mineralölkonzerne angekündigt, die Preise deckeln zu wollen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/wirtschaft\/nach-preisdeckel-von-eni-auch-ip-will-nachziehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet)<\/a>.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.spritpreise.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Südtirols Tankstellenpreise im Vergleich finden Sie hier.<\/a>