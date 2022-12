Erste Stellungnahme der Verteidiger im Wirecard-Prozess

Braun selbst wird voraussichtlich erst im Laufe der kommenden Tage das Wort ergreifen. Es handelt sich um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945.Der österreichische Manager ist gemeinsam mit 2 weiteren früheren Wirecard-Führungskräften angeklagt, mit Hilfe frei erfundener Geschäfte Banken und andere Kreditgeber um mehr als drei Milliarden Euro geprellt zu haben. Braun weist die Vorwürfe zurück und sieht sich selbst als Opfer von Kriminellen, die Firmengelder in Milliardenhöhe veruntreuten.Die vierte Strafkammer des Landgerichts München I hatte den Prozess in der vergangenen Woche eröffnet. Das Gericht hat gut 100 Prozesstage angesetzt, das Verfahren wird voraussichtlich bis ins Jahr 2024 dauern.