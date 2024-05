Erster Flug von Bozen nach Stuttgart: In nur 45 Minuten

Verbindung am Dienstag, Donnerstag und Sonntag

Städte- und Strandreisen von Bozen aus

Über SkyAlps :

„3,6 Millionen Touristen aus Deutschland pro Jahr stellen für Südtirol einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Dieser ist nun durch die steigende Verkehrsentwicklung und die Instandhaltungsarbeiten an der Autobahn gefährdet“, sagt Josef Gostner, Präsident von SkyAlps . „Neben Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Kassel bieten wir Südtirol-Liebhabern mit Stuttgart ab sofort eine weitere Möglichkeit, ihr Auto künftig zu Hause stehen zu lassen, stundenlange Staus bei der An- und Abreise zu vermeiden und so ihren Urlaub in Südtirol bis zur letzten Minute genießen zu können.“„Die Verbindung von Stuttgart nach Bozen wird das erste Mal in unserem Flugplan angeboten“, so Ulrich Heppe, Geschäftsführer Flughafen Stuttgart . „Für unser Streckennetz ist es eine schöne Erweiterung, denn Südtirol ist ein sehr beliebtes Zielgebiet bei Wanderern und Naturliebhabern.“ Dienstags, Donnerstags und Sonntags gibt es Hin- und Rückflüge.In diesem Sommer gibt es auch Verbindungen nach London Gatwick (2-mal pro Woche), Berlin (3-mal pro Woche) und Hamburg (4-mal pro Woche). Wer sich für einen Strandurlaub entschieden hat, fliegt mit SkyAlps seit Mitte Mai nach Olbia und Cagliari auf Sardinien, Catania auf Sizilien, Lamezia Terme in Kalabrien und Brindisi in Apulien. Ende des Monats wird das Flugangebot um Ibiza ergänzt. Anfang Juni folgen die kroatische Insel Brac und die griechische Insel Korfu.Kinder von 2 bis einschließlich 11 Jahren fliegen mit 50 Prozent Rabatt auf den Ticket-Tarif abzüglich Steuern von Bozen ans Meer. Kinder unter 2 Jahren fliegen immer kostenlos mit.SkyAlps ist eine Fluggesellschaft mit Sitz und Drehkreuz am Bozen ?utm_campaign=click-on-tag' target='_blank'>Flughafen Bozen . 2021 gegründet, verbindet sie inzwischen über 20 Städte in Europa mit Direktflügen. Die gesamte Flotte besteht aus DASH-8 Q-400-Flugzeugen – Maschinen mit Turboprop-Antrieb für Kurz- bis Mittelstreckenflüge mit einer maximalen Kapazität von 76 Sitzen.