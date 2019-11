Erster selbstfahrender Bus in Meran: Ab jetzt zur Testfahrt einsteigen

„Die Zukunft der Mobilität ist digital und vernetzt. Wie wollen alles dafür tun, dass das Auto nicht die erste Wahl ist, sondern die Bürger vermehrt auf öffentliche Mobilitätsformen umsteigen. Als Land Südtirol nehmen wir mit dem selbstfahrenden Bus eine Vorreiterrolle in der Mobilität in den Alpen ein“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.





Mit dem neuen Bus werde den Bürgern eine neue Form der Mobilität angeboten, die in vielen Ländern dieser Welt derzeit getestet werde, so der Landesrat. Dieser Fahrzeugtyp hat bereits 1,5 Millionen Kilometer absolviert und hat nach der Registrierung der Strecke eine Fehlerquote von nur einem Zentimeter - es garantiert also höchste Sicherheitsstandards für die Fahrgäste.Der kleine Shuttlebus hat bereits begonnen, die vorgegebene Strecke in der Innenstadt von Meran ohne Fahrgäste zu befahren und über Sensoren, die mit einem GPS-Signal verbunden sind, den Verlauf einzuspeichern und kann somit auch auf eventuelle Hindernisse reagieren.Ab heute kann er bis zum 1. Dezember von Bürgern, Gästen und Interessierten zwischen 9 und 17 Uhr getestet werden. Die Start- und Endhaltestelle befindet sich im Gartenweg. Dort wird der Bus regelmäßig seine Fahrgäste abholen und sie in knapp 10 Minuten durch die verkehrsberuhigten Gassen zurück zum Ausgangspunkt fahren. Bei jeder Fahrt können bis zu 12 Fahrgäste zusteigen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 25 Stundenkilometer. Begleitet werden sie von 2 Technikern, die bei etwaigen technischen Problemen eingreifen und den Fahrgästen erklären, wie das Fahrzeug funktioniert.Das Experiment läuft unter dem Namen Projekt MENTOR, das mit 1,5 Millionen Euro vom Kooperationsprogramm Interreg V-A Italien-Schweiz finanziert wird und als Versuchsorte Meran und die Schweizer Stadtgemeinde Brig-Glis bestimmt hat. Partner des Projekts sind das Innovationsviertel NOI Techpark in Bozen sowie SASA, PostAuto, das Ressort für Mobilität und Infrastrukturen des Landes sowie die STA Südtirol AG.

stol