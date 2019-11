Erstes russisches Elektroauto kommt auf den Markt

Russland will 2020 in den Markt für Elektroautos einsteigen. Die Produktion des „Zetta“ soll im ersten Quartal beginnen, sagte Industrieminister Denis Manturow am Samstag der Agentur Tass. Einen genauen Starttermin nannte er nicht. Es wäre dem Bericht zufolge das erste russische Elektroauto, das in Serie gefertigt wird.