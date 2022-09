Erstmals direkte Busverbindung zwischen Überetsch und Bozen-Süd

Die neue Linie sei ein Schritt dahin, dass weniger Privatwagen im Ballungsraum Überetsch-Bozen unterwegs seien, betonte Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. Für die Fahrt von Kaltern bis zur Bozner Industriezone braucht man in etwa 32 Minuten.Gerade, weil in Bozen-Süd rund 1700 Betriebe ihren Sitz haben, 18.000 Menschen dort arbeiten und täglich auch sehr viele Lieferanten in die Zone kommen, seien Anbindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln wichtig, unterstrich der Vizepräsident des Unternehmerverbandes, Vinicio Biasi und verwies darauf, dass viele Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze nun einfacher erreichen könnten.SASA-Direktorin Piffer kündigte an, dass der Start der ersten regulären Fahrt am 5. September um 5:25 in Kaltern sei, und dass die SASA daran arbeite, die Dienste für die Fahrgäste laufend zu verbessern.