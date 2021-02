„Es braucht neue Strategien im Kampf gegen das Virus“

Mit Stoßlüften allein, gelingt es häufig nicht, die Virenlast in Räumen zu senken. Die Empfehlung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft lautet daher, technische Luftreiniger einzusetzen. Die Brixner Firma Durst baut ein solches System. CEO Christoph Gamper will es nun auch in Südtirols Schulen installieren. Praxiseinsatz und weitere Einsatzfelder in Südtirol