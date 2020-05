„Es hat ein Umdenken stattgefunden“

Die Nahversorgung habe sehr viel gewonnen in dieser Krise, so Moser. „Läden in kleineren Gemeinden konnten ihre Umsätze um 100 und mehr Prozent steigern, manche haben ihr Volumen sogar verdreifacht.“Davon abgesehen, sei aber nicht das der größte Gewinn, der damit einhergehe, so der hds-Präsident. „Es ist vor allem die Wertschätzung, die diese Geschäfte vonseiten der Kunden erhalten haben.“ Die Konsumenten hätten in dieser Zeit kapiert, wie wichtig es ist, ein Geschäft im Ort zu haben, das sie mit wichtigen Gütern versorgt.

stol