Immer mehr Hotels in Südtirol schreiben die Wintersaison jetzt schon ab. „Es rentiert sich einfach nicht“, sagt Günter Volgger vom Hotel „Plunhof“ in Ridnaun. Die Personal- und Energiekosten seien im Verhältnis zu den Einnahmen, die man derzeit ausschließlich mit einheimischen Gästen generieren könne, zu hoch. Wie soll es mit der Hotellerie in Südtirol aber weitergehen?