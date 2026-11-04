Bereits zum fünften Mal präsentieren die Kaffeesommeliers Mauro Illiano und Andrej Godina ihren Guide für die besten Kaffees und Röstereien Italiens. Für die Ausgabe 2027 nahmen die Experten rund 400 Sorten unter die Lupe. 170 Kaffees sicherten sich dabei die begehrte Höchstnote von „Drei Kaffeemühlen“ (Tre Macinini) – darunter gleich mehrere aus Südtirol.<h3>\r\nFünf Auszeichnungen und Sonderpreis an Caroma<\/h3>Die Rösterei Caroma aus Völs am Schlern erhielt für gleich drei ihrer Kaffees die Höchstbewertung. Dazu zählen der „100 Espresso Bio“, der „Sommelier Gourmet Blend Espresso“ sowie der Filterkaffee „Rwanda Nyamasheke Hills Natural“. Über zwei Kaffeemühlen durften sich zudem der Filterkaffee „Sofie“ und der „Espresso Bio Cialde“ freuen.<BR \/><BR \/>Caroma erhielt zusätzlich den Sonderpreis für hervorragende Vermittlung von Kaffeewissen.<h3>\r\nDrei Auszeichnungen an Alps Coffee<\/h3>Alps Coffee aus Partschins von der Familie Schreyögg erhielt für alle drei eingereichten Kreationen eine Auszeichnung. „Tre Macinini“ gingen an den „Espresso Aurum“, während der Filterkaffee „BIO Harmonie“ und der „Espresso Exquisit“ mit jeweils zwei Kaffeemühlen belohnt wurden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381002_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Dies erfüllt uns mit großer Freude. Es ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit unseres Teams und für die Leidenschaft, mit der unsere Familie seit Generationen Kaffee verarbeitet und röstet“, betont Geschäftsführer Peter Schreyögg.<h3>\r\nSonderpreis für Kuntrawant<\/h3>Die Rösterei Kuntrawant aus Prad erhielt die Höchstnote für ihren „Stelvio Endurance Espresso“. Darüber hinaus darf sich die Vinschger Rösterei über die begehrte Auszeichnung als „Torrefazione Gourmet d’Italia“ freuen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381005_image" \/><\/div>\r\n