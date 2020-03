Die Südtiroler Wirtschaft sei stark genug, um wieder aus dieser Situation herauszukommen, sagte Landeshauptmann Arno Kompatscher im Anschluss. Gleichzeitig kündigte er an: „Es wird ein Südtirol-Paket geben.“ Ein Südtirol-Paket mit unterstützenden Maßnahmen sowohl für die Wirtschaft wie auch für die Familien.Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer betonte, dass sich Südtirol in einer außerordentlichen Situation befinde und es daher auch außerordentliche Maßnahmen bräuchte. Das weitere Vorgehen wird folgendes sein: Die Sozialpartner – also Wirtschaftsverbände und Gewerkschaften – werden sich auf Maßnahmen einigen und diese der Politik vorlegen.Auch die Politik selbst werde gleichzeitig Maßnahmen ausarbeiten. Zuerst wolle man aber abwarten, wie das von der italienischen Regierung angekündigte Maßnahmen-Dekret ausschauen wird.

