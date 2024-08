Ethiopian Airlines plant größten Flughafen Afrikas

Nach den Worten von Tasew unterzeichneten die Fluggesellschaft und das in Dubai ansässige Beratungsunternehmen Dar eine Absichtserklärung zur Planung des Flughafens mit 4 Start- und Landebahnen. Der Flughafen soll in Bishoftu etwa 40 Kilometer südöstlich von Addis Abeba liegen und sich über 35 Quadratkilometer erstrecken, erklärte Tasew weiter.Seinen Angaben zufolge soll das Drehkreuz in 2 Phasen gebaut werden: Nach einer ersten Bauphase sollen jährlich 60 Millionen Passagiere abgefertigt werden können. Bei Fertigstellung soll die Kapazität dann 100 Millionen Fluggäste betragen.Ethiopian Airlines ist die größte Fluggesellschaft auf dem afrikanischen Kontinent. Für das Geschäftsjahr 2023/24 meldete sie einen Umsatz von 7 Milliarden Dollar und den Transport von 17,1 Millionen Passagieren. Der internationale Flughafen Bole in Addis Abeba, derzeit das Drehkreuz der Fluggesellschaft, kann jährlich bis zu 25 Millionen Passagiere abfertigen.