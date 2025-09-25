Seit Jänner liegen die Erstzulassungen damit bei 7,17 Millionen Wagen und damit nur noch 0,1 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum. Italien selbst verzeichnete im August einen Rückgang, vermutlich aufgrund der Erwartung der E-Auto-Förderungen. <h3>\r\nTesla-Verkauf bricht ein<\/h3>Während der Anteil vollelektrischer Autos (BEV) weiter anstieg, musste der US-Elektroautopionier Tesla einen weiteren harten Dämpfer einstecken. So sind im August nur 8.220 Tesla-Fahrzeuge europaweit angemeldet worden und damit gut ein Drittel weniger als ein Jahr zuvor. Nach acht Monaten steht für das Unternehmen von Elon Musk ein Minus von fast 43 Prozent zu Buche.