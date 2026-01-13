<b>von Daniel Gros, Direktor des europapolitischen Instituts der Università Commerciale Luigi Bocconi<\/b><BR \/><BR \/>Zu Jahresbeginn entwickeln sich die drei weltgrößten Volkswirtschaften sehr unterschiedlich. Während die USA einen rasanten Aufschwung erleben, scheint die Europäische Union in einem gleichmäßig niedrigen Wachstum festzustecken, und China verzeichnet ein unausgewogenes Wachstum. <BR \/><BR \/>Obwohl sich die Herausforderungen, vor denen diese Volkswirtschaften stehen, deutlich unterscheiden, haben sie eines gemeinsam: Die Wirtschaftspolitik hat nur geringen Einfluss auf ihre Aussichten.<h3>\r\nUnterkonsum in China<\/h3>In China wird das Wachstum weitgehend durch einen massiven Handelsüberschuss angetrieben, der 2025 die Marke von einer Billion US-Dollar überschritten hat. In den letzten zehn Jahren hat die chinesische Führung oft betont, wie wichtig es sei, den Binnenkonsum anzukurbeln – eine Maßnahme, die diesen Überschuss verringern würde. Der Anteil des Konsums am chinesischen BIP bleibt jedoch hartnäckig niedrig, und wenn man sich an den Erfahrungen Japans orientiert, dürfte sich daran in absehbarer Zukunft auch nichts ändern.<BR \/><BR \/>Nach dem Ende des Immobilienbooms Ende der 1980er Jahre versuchten japanische Politiker mehr als ein Vierteljahrhundert lang vergeblich, die Binnennachfrage anzukurbeln. Selbst als sie Gutscheine mit Verfallsdatum ausgaben, verwendeten die Verbraucher diese lediglich für normale Ausgaben, ohne ihre Gesamtausgaben zu erhöhen. Jahrzehntelange Haushaltsdefizite führten zu enormen Schulden, die mittlerweile 225 Prozent vom BIP übersteigen.<BR \/><BR \/>Das Muster des Unterkonsums in China wird nicht leichter zu durchbrechen sein, da dies eine umfassende Umgestaltung der Wirtschaftsstruktur erfordern würde. China ist weit weniger motiviert, seinen Handelsüberschuss zu reduzieren, als andere, insbesondere die USA, das gern hätten. <BR \/><BR \/>Die chinesische Führung argumentiert, dass der Handelsüberschuss bei Waren lediglich die Wettbewerbsfähigkeit des Landes in Schlüsselbranchen widerspiegelt. Sie weist außerdem darauf hin, dass China im Dienstleistungsbereich ein Defizit aufweist, was zu einem geringeren Leistungsbilanzüberschuss von derzeit rund 650 Milliarden Dollar führt. Die Kritik am Handelsüberschuss sei eher Ausdruck von Chinafeindlichkeit als von berechtigter Besorgnis. Diese Perspektive wird die chinesische Politik bestimmen.<h3>\r\nUnausgewogenes Wachstum in den USA<\/h3>Die US-Wirtschaft startet mit einer starken Wachstumsdynamik in das Jahr, nachdem sie im dritten Quartal 2025 mit 4,3 Prozent über den Erwartungen lag. Das Wachstum in den USA ist jedoch ebenfalls unausgewogen: Während die Investitionen in Technologie (insbesondere KI) zweistellig wachsen, hat der Fertigungssektor Schwierigkeiten, sich an hohe und unvorhersehbare Zölle anzupassen. Hinzu kommt eine wachsende Kluft zwischen Amerikanern hohen und niedrigen Einkommens, was zu einer „K-förmigen“ Wirtschaft führt.<BR \/><BR \/>Die Entwicklung der US-Wirtschaft liegt jedoch weitgehend außerhalb der Kontrolle von US-Präsident Donald Trump. Zwar ist er für die Zölle verantwortlich, und sein „One Big Beautiful Bill Act“ wird die Ungleichheit verschärfen, indem er die Steuern für die reichsten Haushalte senkt und Leistungen für die Armen und die Mittelschicht kürzt. Aber das Haushaltsdefizit lag bereits unter Trumps Vorgänger Joe Biden bei etwa 6 Prozent vom BIP. Trumps Politik sorgt lediglich dafür, dass die hohen Haushaltsdefizite in den kommenden Jahren fortbestehen werden.<BR \/><BR \/>Die Fähigkeit der USA, ohne neue fiskalische Unterstützung ein hohes Wachstum aufrechtzuerhalten, wird von der Fortsetzung des KI-Booms abhängen. Diese ist keine ausgemachte Sache: Viele Kommentatoren stellen die Grundlagen des Booms und die dahinter stehenden Berechnungen in Frage, wobei einige vor einer Spekulationsblase warnen. Wir werden bald herausfinden, ob die Skeptiker Recht haben. Was auch immer geschieht, es wird auf eine Handvoll Technologieunternehmen zurückzuführen sein, nicht auf die Wirtschaftspolitik.<h3>\r\nEU in der „Falle der Mitteltechnologie“<\/h3>Der KI-Boom hat Europa, wo es keine großen KI-Unternehmen gibt, bisher nicht erreicht. Dies wird oft auf die EU-Regulierung zurückgeführt, die nach Ansicht einiger – insbesondere des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und früheren Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, in seinem einflussreichen Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit Europas aus dem Jahr 2024 – die Innovation behindert. Die Europäische Kommission versucht nun, diese Beschränkungen unter dem Motto der „Vereinfachung“ zu lockern.<BR \/><BR \/> Die direkten Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen werden jedoch sehr gering sein. Die Kommission selbst schätzt, dass ihr „Omnibus-Paket“ die Verwaltungskosten um lediglich 11,9 Milliarden Euro senken wird – weniger als ein Zehntelprozent vom BIP der EU.<BR \/><BR \/>Wie Draghi und andere beobachtet haben, scheint die EU in einer „Falle der Mitteltechnologie“ gefangen zu sein: Die Industrie ist zwar nach wie vor stark, basiert jedoch hauptsächlich auf Sektoren mittleren technologischen Niveaus wie der Automobilindustrie und dem Maschinenbau, und es werden nur geringe Investitionen in die Forschung und Entwicklung im Bereich der Hochtechnologie getätigt. <BR \/><BR \/>Eine Lockerung der EU-Vorschriften könnte zu verstärkten Aktivitäten in Hochtechnologiesektoren führen, aber sie wird nicht zu einem raschen Wachstumsschub führen. Selbst im besten Fall wird es lange dauern, bis europäische Unternehmen die Lücke zu den US-amerikanischen „Hyperscalern“ auch nur ansatzweise schließen können.<BR \/><BR \/>Die größte bekannte Unbekannte auf mittlere Sicht bleibt – in Europa und darüber hinaus – der Einfluss der KI auf die Produktivität und die Arbeitsmärkte. Aber auch dies wird wenig mit der Politik zu tun haben.<BR \/><BR \/>Politische Entscheidungsträger neigen dazu, sich bei guter Konjunktur mit Lorbeeren zu schmücken und bei schlechter Konjunktur hektische Reformen zu verfolgen. Kurzfristige politische Maßnahmen jedoch werden die Kräfte, die heute die Aussichten der weltwichtigsten Volkswirtschaften bestimmen, kaum beeinflussen.