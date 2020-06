EU entgehen durch Produktfälschungen 15 Milliarden Euro

EUIPO und OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) schätzen, dass Marken- und Urheberrechtsverletzungen im internationalen Handel im Jahr 2016 bis zu 3,3 Prozent des Welthandels ausgemacht haben könnten. Bis zu 6,8 Prozent der EU-Importe, also 121 Mrd. Euro pro Jahr, seien Produktfälschungen.Mehreren Studien zufolge, die in elf Wirtschaftssektoren durchgeführt wurden, sind den Unternehmen in der EU im Zeitraum 2013 bis 2017 durch Produktfälschungen durchschnittlich 83 Mrd. Euro pro Jahr entgangen und 671.000 legale Arbeitsplätze verloren gegangen. Vor einem Jahr hatte die EU-Behörde den Schaden mit EU-weit 60 Mrd. Euro beziffert.Die EU-Agentur EUIPO hat ihren Sitz in Alicante (Spanien). Sie ist für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern verantwortlich.

apa