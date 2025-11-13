Gerade chinesische Onlineverkaufsportale wie AliExpress, Shein oder Temu konnten bisher dank der Obergrenze von 150 Euro ihre Billigwaren zollfrei in die EU schicken. Laut Angaben der EU-Kommission stammten im Jahr 2024 rund 91 Prozent aller E-Commerce-Importe mit einem Wert von bis zu 150 Euro aus China. Das Volumen hat sich damit seit 2023 mehr als verdoppelt – von 1,9 Milliarden auf 4,17 Milliarden Sendungen. Insgesamt wurden im Vorjahr rund 4,6 Milliarden Päckchen in die EU importiert.<BR \/><BR \/>Nach der heutigen Einigung beginnen nun die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament. Das Inkrafttreten der Reform ist im Zuge der großen Zollreform in etwa zwei Jahren vorgesehen.