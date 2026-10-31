Die Gebühr beträgt zwei Euro pro unterschiedlichem Artikel in einem Paket. Für jede Sendung werden also mindestens zwei Euro mehr fällig, zusätzlich zu den Zöllen auf kleine Päckchen, die es seit Juli dieses Jahres gibt.<BR \/><BR \/>Die Gebühr wird pro Produktkategorie erhoben und gilt für alle Länder außerhalb der EU. Die Einnahmen sollen die Kosten der Zollbehörden decken, die wegen einer Paketflut in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. 2025 gelangten knapp 5,9 Milliarden Päckchen in die EU. Rund 93 Prozent davon kamen aus China. Zoll und Gebühr sollen dafür sorgen, dass weniger Billigprodukte bestellt werden.